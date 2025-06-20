Член делегации Украины на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица в интервью Суспильному заявил, что неправильно говорить о том, что администрация США якобы заставляет Киев к миру, передает 24 Канал.

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Почему прямые переговоры стали возможны только при Трампе

Кислица напомнил, что Украина всегда проявляла инициативность в вопросе мирных усилий. Например, именно она продвигала "формулу мира", добилась организации саммита мира в Бюргенштоке и принятия многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Когда же мирную инициативу на себя взяла администрация Трампа, Киев шел ей на встречу. Так, он согласился на предложение о безусловном полном прекращении огня. После того, как американский лидер призвал украинцев принять участие в прямых переговорах с Россией в Стамбуле, они согласились.

"Мы были готовы говорить о том, как именно реализовывать безусловное прекращение огня", – вспомнил Кислица первую поездку на переговоры в Стамбул.

Первый заместитель главы МИД признал, что ранее подобных встреч с россиянами, за исключением нескольких в начале вторжения, не было. Это объясняется тем, что российская сторона никогда не уважала ни Украину, ни европейцев.

Перед самой полномасштабной войной было заявление МИД России, в котором говорилось, что, мол, Москва должна сначала договориться с Вашингтоном, а все остальные – Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы и т.д. – могут потом присоединиться к этим договоренностям.

То есть у Москвы всегда была парадигма – как до войны, так и сейчас, – что они хотят договариваться с сильнейшими в этом мире. Что достойный для Путина уровень – это только Вашингтон, понимаете?,

– пояснил Кислица.

Когда Трамп взял инициативу в свои руки, сбылось то, о чем мечтал Кремль. Он хочет договариваться с самыми сильными в этом мире, а уже других поставить в модель подчинения.