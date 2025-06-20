В частности, это произошло из-за того, что между первым и вторым раундом переговоров россиянин и его родственники оказались на сайте "Миротворец". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кислицы для "Общественное Новости".

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Что сказал Кислица о переговорах с российской делегацией

По словам Кислицы, руководитель украинской делегации министр обороны Рустем Умеров как перед первым, так и перед вторым раундом переговоров проводил совместные совещания. Чиновник объясняет, что делегация имела директивы от президента, но нужно было настроиться по основным тезисам и порядку ведения разговора.

Еще на первом Стамбуле украинская делегация договорилась, что не будет рефлексировать "на весь тот поток сознания", который глава российской делегации Мединский предсказуемо имел целью озвучить.

Кислица отмечает, что во время второго раунда переговоров россияне вели себя более эмоционально. Он объясняет, что перед тем как раз была операция "Паутина", которая, наверное, сильно перепутала им карты. Кроме этого, во время первого раунда переговоров пропагандисты наделали ошибок и между первой и второй встречами пытались как-то нелепо их исправить.

Заместитель главы МИД говорит, что Мединский угрожал, что среди членов украинской делегации могут быть люди, которые, возможно, потеряют "еще больше" родственников. В то же время между первым и вторым Стамбулом россиянин и его родственники, оказались на сайте "Миротворец", который исследует признаки преступлений против нацбезопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Мы приезжаем на второй Стамбул – и, среди прочего "бреда" слушаем, какой же это позор, что Мединский попал на "Миротворец". Была целая лекция об этом,

– говорит Кислица.

Он отмечает, что пытался объяснить, что украинский МИД не имеет никакого отношения к сайту. А также добавляет, что напомнил Мединскому его угрозы во время первого Стамбула. В ответ на это глава российской делегации перешел на повышенный тон, начал очень эмоционально кричать и обвинять Кислицу во лжи.

Я сказал, что, господин Мединский, дайте я вам напомню, что, во-первых, я не работаю ни на вас, ни на российское правительство, а потому давайте вы не будете на меня голос повышать. И добавил, что, вы знаете, я думал, мы здесь на серьезных переговорах – а выглядит, что на очередном заседании Совбеза имени Небензи,

– рассказывает чиновник.

По его словам, в целом со стороны российской делегации постоянно присутствует нарратив, что, мол, украинцы еще пожалеют, что не соглашаются на то, что они сейчас предлагают. Кроме этого, россияне вспоминают встречу в Стамбуле в марте 2022 года и переговоры получаются не слишком содержательными.