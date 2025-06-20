Зокрема, це сталося через те, що між першим і другим раундом переговорів росіянин та його родичі опинилися на сайті "Миротворець". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кислиці для "Суспільне Новини".

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Що сказав Кислиця про переговори з російською делегацією

За словами Кислиці, керівник української делегації міністр оборони Рустем Умєров як перед першим, так і перед другим раундом переговорів проводив спільні наради. Посадовець пояснює, що делегація мала директиви від президента, але потрібно було налаштуватися по основних тезах та порядку ведення розмови.

Ще на першому Стамбулі українська делегація домовилася, що не буде рефлексувати "на весь той потік свідомості", який глава російської делегації Мединський передбачувано мав на меті озвучити.

Кислиця зазначає, що під час другого раунду переговорів росіяни поводились емоційніше. Він пояснює, що перед тим якраз була операція "Павутина", яка, напевно, добряче переплутала їм карти. Окрім цього, під час першого раунду переговорів пропагандисти наробили помилок і між першою та другою зустрічами намагалися якось недолуго їх виправити.

Заступник глави МЗС каже, що Мединський погрожував, що серед членів української делегації можуть бути люди, які, можливо, втратять "ще більше" родичів. Водночас між першим і другим Стамбулом росіянин і його родичі, опинилися на сайті "Миротворець", який досліджує ознаки злочинів проти нацбезпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Ми приїжджаємо на другий Стамбул – і, серед іншого "брєда" слухаємо, яка ж це ганьба, що Мединський потрапив на "Миротворець". Була ціла лекція про це,

– каже Кислиця.

Він зазначає, що намагався пояснити, що українське МЗС не має жодного стосунку до сайту. А також додає, що нагадав Мединському його погрози під час першого Стамбула. У відповідь на це глава російської делегації перейшов на підвищений тон, почав дуже емоційно кричати та звинувачувати Кислицю в брехні.

Я сказав, що, пане Мединський, дайте я вам нагадаю, що, по-перше, я не працюю ні на вас, ні на російський уряд, а тому давайте ви не будете на мене голос підвищувати. І додав, що, ви знаєте, я думав, ми тут на серйозних переговорах – а виглядає, що на черговому засіданні Радбезу імені Небензі,

– розповідає посадовець.

За його словами, загалом з боку російської делегації постійно присутній наратив, що, мовляв, українці ще пошкодують, що не погоджуються на те, що вони зараз пропонують. Окрім цього, росіяни згадують зустріч у Стамбулі в березні 2022 року і переговори виходять не надто змістовними.