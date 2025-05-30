Ермак добавил, что государство не согласится на мир, который будет стоить ему капитуляции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.

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Что сказал Ермак о мирных переговорах

Во время мероприятия, посвященного 30-летию Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел, Ермак отметил важность "удержать беспрецедентное единство вокруг Украины". А также добавил, что для этого приходится все время меняться, быть твердым в принципах и гибким в подходах.

Кроме этого, руководитель Офиса Президента отметил, что Украина стремится к миру, но не любой ценой. Он подчеркнул, что компромисс не равен капитуляции.

Москва предлагает новый раунд переговоров. И мы готовы к диалогу. Однако мы требуем ясности. Четких, а главное – взвешенных предложений. Мы не купимся на кота в мешке, называемого меморандумом. У нас уже был один. Достаточно,

– заявил Ермак.

Он добавил, что дипломатия должна базироваться на конкретике, а не на пустых обещаниях.

Ранее глава Офиса Президента также заявил, что Киев хочет конструктивной дискуссии с российской стороной и просит ее передать так называемый "меморандум" к следующему раунду переговоров. В нем Россия должна обозначить свои требования о прекращении огня.