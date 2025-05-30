Єрмак додав, що держава не погодиться на мир, який коштуватиме їй капітуляції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.

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Що сказав Єрмак про мирні переговори

Під час заходу, присвяченого 30-річчю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ, Єрмак наголосив на важливості "втримати безпрецедентну єдність навколо України". А також додав, що задля цього доводиться весь час змінюватися, бути твердим у принципах та гнучким у підходах.

Окрім цього, керівник Офісу Президента зазначив, що Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну. Він підкреслив, що компроміс не дорівнює капітуляції.

Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне – зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить,

– заявив Єрмак.

Він додав, що дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках.

Раніше очільник Офісу Президента також заявив, що Київ хоче конструктивної дискусії з російською стороною та просить її передати так званий "меморандум" до наступного раунду переговорів. У ньому Росія повинна окреслити свої вимоги щодо припинення вогню.