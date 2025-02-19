Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом аналитик и политтехнолог Александр Кочетков, отметив, что Россия на переговорах выдвинула абсолютно неприемлемые даже для Дональда Трампа условия, который снисходительно относится к Владимиру Путину. Также Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты переговорами с Россией помогли главе Кремля "выйти из многолетней изоляции".

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Состоялся начальный процесс

Кочетков считает, что условиями России было оставление за ней оккупированных территорий, которые она вписала в свою конституцию, проведение выборов в Украине до подписания "мирных соглашений", во время которых будут сняты все предохранители относительно участия в них пророссийских партий. У Кремля есть надежда, что при таких условиях он сможет привести к власти в Киеве пророссийскую политическую силу.

Также россияне захотели, чтобы с них уже по факту этих переговоров сняли санкции, был отстроен "Северный поток" и они бы вновь поставляли свои энергоносители в Европу.

Конечно, что Соединенные Штаты на такие предложения согласиться не могли. В Эр-Рияде состоялся начальный процесс, который ни о чем не свидетельствует, и никакого продвижения там не произошло. Был разговор двух глухих, которые не слышали друг друга,

– подчеркнул он.

США услышали российскую максимально неприемлемую позицию России, поняли, что пока сближения позиции нет и они, по мнению аналитика, будут продолжать искать компромисс.

Бумеранг вернется Трампу

В то же время после переговоров в Саудовской Аравии Трамп сделал ряд странных заявлений, в частности, сказал, что война в Украине, мол, могла закончиться "три года назад".

Трамп искренне так считает, потому что он такой человек. Об этом свидетельствует вся его биография. Он прежде всего бизнесмен, ему нравятся всевозможные сделки, агрессивное поглощение чего-то. Отсюда его идея о "покупки" Гренландии,

– сказал он.

После таких заявлений Трампа российский диктатор, по мнению политтехнолога, может считать, что он забрал украинские территории в соответствии с правом сильнейшего. А Украина и все другие государства должны были согласиться на это.

Трамп не воспринимает, что Украина оказывает героическое сопротивление, считая это "бессмысленностью" и "бойней". Он оправдывает Путина и публично говорит, что это не агрессия Путина, а Украина виновата, что не поддалась на посягательства ресурсно большей России,

– отметил аналитик.

Президент США отказывается абсолютно от всех принципов международной политики, которые царили в мире и поддерживали порядок безопасности после Второй мировой войны. Он, по словам Александра Кочеткова, провозглашает право сильного и проецирует его на себя. А также отдает такое право России, но этот бумеранг может вернуться Трампу.

Отметим, что политолог Валерий Дымов считает, что во время переговоров Украина вместе с союзниками должны были бы "выдвигать не предложения Путину, а поднимать ставки", чтобы глава Кремля умолял о мире. По его мнению, Путину необходимо выдвигать "не предложения по уступкам, а кнут и ультиматум".