Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече в Эр-Рияде во встрече в Эр-Рияде. Как рассказал 24 Каналу политолог Валерий Дымов, складывается неприятное впечатление от того, что об Украине говорят за ее спиной.

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Двойные стандарты США

Дональд Трамп придерживается мнения, что говорить о войне в Украине без участия России нельзя. Поэтому он сразу выступал за проведение диалога с обеими сторонами.

Я считаю, что вместе с нашими союзниками мы должны выдвигать не предложения Путину, а поднимать ставки, чтобы он попросил о мире. Надо выдвигать ему не предложения по уступкам, а кнут и ультиматум,

– подчеркнул политолог.

Именно такую модель поведения Трамп выбрал в отношении Панамы, ХАМАСа на Ближнем Востоке. Он обещал сделать катастрофу для террористов, если те не пойдут на уступки.

Мы видим двойные стандарты, но с другой стороны Трамп считает, что может говорить не только о России, а о европейских партнерах. Например, Стив Уиткофф будет заниматься более широким кейсом, чем просто взаимоотношения с Россией,

– отметил Валерий Дымов.

Еще с 2014 года существовало мнение, что Россия не может ссориться с Америкой из-за Украины. Более того, госсекретарь США во времена Байдена Джон Керри даже прилетал в Москву в 2016.

"По моему убеждению, нельзя провести "красные линии" вне результатов этой войны, ведь она стала глобальной. Сюда втянута Северная Корея, Саудовская Аравия, есть интересы Ближнего Востока, есть желание налаживать отношения между Израилем и Саудовской Аравией", – подчеркнул Валерий Дымов.

То есть американцы считают, что могут обсуждать с Россией вопросы в гораздо более широком спектре, чем только войну в Украине. Но, конечно, никаких договоренностей без участия Киева не будет, ведь украинская власть их никогда не примет.

К слову, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не против говорить с Владимиром Зеленским, но имеет вопросы "к его легитимности". Кремлевский чиновник цинично сказал, что Россия якобы настроена на мирное урегулирование конфликта.