Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом аналітик та політтехнолог Олександр Кочетков, зазначивши, що Росія на перемовинах висунула абсолютно неприйнятні навіть для Дональда Трампа умови, який поблажливо ставиться до Владіміра Путіна. Також Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати переговорами з Росією допомогли очільнику Кремля "вийти з багатолітньої ізоляції".

Важливо Угода з дияволом, про яку мріяв Путін: чого досягла Росія на переговорах зі США в Ер-Ріяді

Відбувся початковий процес

Кочетков вважає, що умовами Росії було залишення за нею окупованих територій, які вона вписала у свою конституцію, проведення виборів в Україні до підписання "мирних угод", під час яких будуть зняти всі запобіжники щодо участі в них проросійських партій. У Кремля є сподівання, що за таких умов він зможе привести до влади в Києві проросійську політичну силу.

Також росіяни захотіли, щоб з них вже по факту цих переговорів зняли санкції, було відбудовано "Північний потік" і вони б знов постачали свої енергоносії у Європу.

Звісно, що Сполучені Штати на такі пропозиції погодитись не могли. У Ер-Ріяді відбувся початковий процес, який ні про що не свідчить, і жодного просування там не відбулось. Була розмова двох глухих, які не чули один одного,

– підкреслив він.

США почули російську максимально неприйнятну позицію Росії, зрозуміли, що наразі зближення позиції нема і вони, на думку аналітика, будуть продовжувати шукати компроміс.

Бумеранг повернеться Трампу

Водночас після переговорів в Саудівській Аравії Трамп зробив низку дивних заяв, зокрема, сказав, що війна в Україні, мовляв, могла закінчитись "три роки тому".

Трамп щиро так вважає, бо він така людина. Про це свідчить вся його біографія. Він насамперед бізнесмен, йому подобаються всілякі угоди, агресивне поглинання чогось. Звідси його ідея щодо "купівлі" Гренландії,

– сказав він.

Після таких заяв Трампа російський диктатор, на думку політтехнолога, може вважати, що він забрав українські території відповідно до права найсильнішого. А Україна і всі інші держави мали погодитись на це.

Трамп не сприймає, що Україна чинить героїчний спротив, вважаючи це "безглуздям" і "бійнею". Він виправдовує Путіна і публічно каже, що це не агресія Путіна, а Україна винна, що не піддалася на зазіхання ресурсно більшої Росії,

– зауважив аналітик.

Президент США відмовляється абсолютно від всіх принципів міжнародної політики, які панували в світі і підтримували безпековий порядок після Другої світової війни. Він, за словами Олександра Кочеткова, проголошує право сильного і проєктує його на себе. А також віддає таке право Росії, але цей бумеранг може повернутися Трампу.

Зазначимо, що політолог Валерій Димов вважає, що під час переговорів Україна разом з союзниками мали б "висувати не пропозиції Путіну, а підіймати ставки", щоб очільник Кремля благав про мир. На його думку, Путіну необхідно висувати "не пропозиції щодо поступок, а батіг і ультиматум".