Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также Разговор Трампа с Путиным: о чем договорились и заявления Киева, Вашингтона и Кремля

Какие требования может выдвинуть Россия на переговорах

Соединенные Штаты, Украина и европейские страны неоднократно призывали к прекращению огня, чтобы начать переговоры об окончании войны.

Впрочем, Россия последовательно отвергает такой порядок действий и использует саму возможность начала переговоров о прекращении огня как инструмент давления для получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

Россия должна продемонстрировать готовность к уступкам в любых будущих двусторонних переговорах, особенно учитывая то, что Кремль, очевидно, готовится расширить список своих требований в рамках мирного процесса,

– отмечают в ISW.

Во время переговоров российские чиновники заявили, что Украина должна передать под контроль России всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей – еще до того, как Москва согласится на прекращение огня.

По словам аналитиков, подобные территориальные требования обычно являются предметом переговоров по завершению войны, а не договоренностей о прекращении огня. К тому же Россия уже начала выдвигать дополнительные требования и угрожала захватом Харьковской и Сумской областей.

Такая тактика свидетельствует, что во время переговоров по завершению войны Россия, вероятно, выдвинет еще более жесткие территориальные требования, если Украина согласится на предварительные условия Кремля о прекращении огня.

Напомним, 19 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на российские ультиматумы и выводить войска со своей территории. По словам президента, если Россия ставит такие условия, то сознательно не хочет прекращения огня и завершения войны.