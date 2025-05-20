Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які вимоги може висунути Росія на переговорах

Сполучені Штати, Україна та європейські країни неодноразово закликали до припинення вогню, щоб розпочати переговори про закінчення війни.

Втім, Росія послідовно відкидає такий порядок дій та використовує саму можливість початку переговорів про припинення вогню як інструмент тиску для отримання додаткових поступок від України та Заходу.

Росія повинна продемонструвати готовність до поступок у будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо з огляду на те, що Кремль, вочевидь, готується розширити список своїх вимог у межах мирного процесу,

– зазначають в ISW.

Під час переговорів російські чиновники заявили, що Україна має передати під контроль Росії всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей – ще до того, як Москва погодиться на припинення вогню.

За словами аналітиків, подібні територіальні вимоги зазвичай є предметом переговорів щодо завершення війни, а не домовленостей про припинення вогню. До того ж Росія вже почала висувати додаткові вимоги та погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей.

Така тактика свідчить, що під час переговорів щодо завершення війни Росія, ймовірно, висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля щодо припинення вогню.

Нагадаємо, 19 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде погоджуватися на російські ультиматуми та виводити війська зі своєї території. За словами президента, якщо Росія ставить такі умови, то свідомо не хоче припинення вогню та завершення війни.