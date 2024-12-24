Если конфликт заморозят, то в глазах многих стран мира Россия будет победителем, считает Андрус Мерило, передает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Москва "нормализовала" оккупацию чужого

Командующий Сил обороны Эстонии говорит, что Россия как агрессор добилась своей цели, поскольку она послала миру сигнал, что оккупация территории другой страны – это "нормально".

В случае переговоров, захваченная территория будет оставаться под Россией еще некоторое время. И это станет дополнительным утверждением "нормализации" совершенного Кремлем преступления агрессии.

Замораживание конфликта по сохранению оккупированных территорий за Россией станет вредным сигналом для других государств. Те могут задуматься, что и они имеют основания отобрать что-то у своего соседа.

Кроме того, у самой Москвы возникнет оправдание для попыток достичь своих стратегических целей где-то в другом месте. Человеческие потери и истощение экономики не способны ее остановить.

Россия создает в мире новую стратегическую позицию, и повернуть это вспять в ближайшем будущем будет невозможно,

– подытожил Мерило.

К слову, назначенный Трампом спецпредставитель по вопросам войны в Украине Кит Келлог отметил, что республиканец учитывает опыт провальных мирных договоренностей и может увеличить помощь Украине, в зависимости от будущих событий.