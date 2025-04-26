Сейчас для Пекина изменился контекст. Как заметил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, теперь Си Цзиньпин больше не предлагает свое посредничество в урегулировании войны, что не совсем подходит окружению Владимира Путина.

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Какова роль Китая в войне

Китай не забыл полностью о переговорном процессе, он за ним наблюдает и не меняет формально нейтральное отношение к обеим сторонам. Но тема этой войны сегодня не является для Китая главным интересом.

Можем предположить, что если переговоры зайдут в тупик или из них полностью выйдут США, тогда можно снова говорить о более активном участии Пекина. Рычаги влияния на Россию у Си Цзиньпин точно есть.

У Трампа есть козырь, который он пока не использует. Это то, что на самом деле Путин хочет с ним договориться. Зато глава Кремля пользуется тем, что Трамп открыт к переговорам,

– отметил политолог.

Впрочем именно фактор Трампа сегодня является главной движущей силой в переговорах. Если бы его не было, то никакие переговоры даже бы не начались. Если Путин сам поймет, что не выиграет эту войну, а Европа продолжит поддерживать Украину, то это станет предпосылкой для переговорного процесса. Однако, пока этого нет.

На какие 2 группы поделились в Кремле

Стоит заметить, что секретарь российского совбеза Сергей Шойгу принадлежит к так называемой "китайской партии", а Кирилл Дмитриев к "американской". Он сейчас склоняет Путина к соглашениям с Трампом и убеждает, что надо воспользоваться ситуацией, когда США готовы договариваться.

Другая группа – условные "ястребы" – выступают за продолжение войны и против любых соглашений. Для них США – это исторический враг, с которым нельзя договариваться, а лучше сохранять союз с Китаем,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Такое внутреннее противостояние пока незаметно, но оно точно есть в Кремле. Окончательное решение за Путиным, который пока пытается найти баланс. Китай также попытается влиять, в частности через своих представителей в Кремле.