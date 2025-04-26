Зараз для Пекіна змінився контекст. Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, тепер Сі Цзіньпін більше не пропонує своє посередництво у врегулюванні війни, що не зовсім підходить оточенню Владіміра Путіна.

Дивіться також Путін хоче більшого: чому "мирного плану" Трампа може виявитися недостатньо

Яка роль Китаю у війні

Китай не забув повністю про переговорний процес, він за ним спостерігає та не змінює формально нейтральне ставлення до обох сторін. Але тема цієї війни сьогодні не є для Китаю головним інтересом.

Можемо припустити, що якщо переговори зайдуть у глухий кут або з них повністю вийдуть США, тоді можна знову говорити про активнішу участь Пекіна. Важелі впливу на Росію у Сі Цзіньпін точно є.

У Трампа є козир, який він поки не використовує. Це те, що насправді Путін хоче з ним домовитися. Натомість очільник Кремля користується тим, що Трамп відкритий до переговорів,

– зауважив політолог.

Втім саме чинник Трампа сьогодні є головною рушійною силою у переговорах. Якби його не було, то ніякі перемовини навіть би не почалися. Якщо Путін сам зрозуміє, що не виграє цю війну, а Європа продовжить підтримувати Україну, то це стане передумовою для переговорного процесу. Однак, поки цього немає.

На які 2 групи поділилися у Кремлі

Варто зауважити, що секретар російського радбезу Сєргєй Шойгу належить до так званої "китайської партії", а Кирил Дмитрієв до "американської". Він зараз схиляє Путіна до угод з Трампом і переконує, що треба скористатися ситуацією коли США готові домовлятися.

Інша група – умовні "яструби" – виступають за продовження війни та проти будь-яких угод. Для них США – це історичний ворог, з яким не можна домовлятися, а краще зберігати союз з Китаєм,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Таке внутрішнє протистояння поки непомітне, але воно точно є у Кремлі. Остаточне рішення за Путіним, який поки намагається знайти баланс. Китай також спробує впливати, зокрема через своїх представників у Кремлі.