Однако вряд ли лично Трамп заинтересован в том, чтобы давить на Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучила профессор Северо-Западного университета в штате Иллинойс Ольга Каменчук.

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"Ему будет что сказать Путину. Хотя я не считаю, что он будет стоять на такой жесткой позиции, как лидеры европейских государств, как Джо Байден, который отказывался общаться с Путиным. Однако ему тоже есть что заявить. В частности, увеличение санкционного режима, возможное изменение цен на энергоносители, которое может ударить по России. У него в рукаве есть определенные козыри", – сказала она.

Будет ли Трамп жестко действовать относительно Путина

Ольга Каменчук отметила, что и во время предыдущей каденции, и сейчас Трамп восхищается авторитарными лидерами. Сейчас нет признаков, что американский лидер будет жестко действовать против Путина.

Однако это может произойти. Ведь в интересах президента Трампа закончить войну как можно скорее. В частности, он обещал это во время своей предвыборной кампании. Если Украина будет терпеть поражение на поле боя, то это будет предъявлено лидеру США. Его электорат преимущественно поддерживает Украину. Американский президент достаточно чувствительно относится к мнениям своих избирателей.

Кроме того, пока республиканцы в Конгрессе, которые поддерживают Украину, просто наблюдают за ситуацией, но так будет продолжаться не всегда. Американское общество, в частности, электорат Трампа, выступает в поддержку нашего государства. СМИ не прекращают публиковать проукраинские материалы.

Это давление общества, СМИ могут подтолкнуть республиканцев Конгресса к тому, чтобы более активно поддерживать украинскую позицию. Но в целом Республиканская партия сейчас находится под влиянием ультраправого, трампистского крыла. Насколько успешной будет деятельность традиционных республиканцев, которые поддерживают Украину – это открытый вопрос,

– добавила профессор.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Джидде наше государство и Штаты согласились на полное прекращение огня, однако после контактов с россиянами США "сделали шаг назад".