Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Кислицы в интервью Суспильному.

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Что сказал Кислица об ожиданиях от стамбульского формата

Сергей Кислица отметил, что ему неизвестно о существовании новой даты относительно возможной встречи между делегациями Украины и России. Также дипломат не знает, были ли какие-то договоренности о повторении формата встреч, которые были в мае и июне.

По большому счету, кроме договоренностей об обмене военнопленными, этот формат (стамбульский – 24 Канал) существенно изменить ситуацию, сложившуюся, не может. Учитывая диктаторский характер режима в России, только один человек уполномочен – сам себя уполномочил – принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня,

– подчеркнул первый заместитель главы МИД.

Кислица подчеркнул, что именно поэтому оба раза в Стамбуле украинская делегация настаивала на необходимости подготовки встречи лидеров двух стран – президента Украины Зеленского и главы Кремля Путина.

"Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян зато совсем другая логика – что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры", – отметил дипломат.

Кислица отметил, что несмотря на якобы конфликты между различными "башнями Кремля", Россия остается глубоко диктаторским режимом, в котором только один человек способен принимать действительно важные решения. По его мнению, без личной встречи лидеров – президента Украины, главы Кремля, а возможно, и бывшего президента США Дональда Трампа – вряд ли удастся достичь прорывных договоренностей в вопросе мира.