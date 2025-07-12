Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью изданию The Kyiv Independent.

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Что сказал Кислица о Стамбульском формате переговоров?

Сергей Кислица отметил, что формат переговоров украинской и российской делегации, который дважды проходил в Стамбуле, фактически исчерпал себя. Единственное, что может дать ему новое движение, это если российская делегация получит еще один мандат от президента Владимира Путина.

"В отличие от украинской делегации, где есть четкая дисциплина, но также происходят реальные дискуссии внутри команды – потому что в пределах директив, установленных президентом, мы все равно обмениваемся идеями и подходами – с российской стороны существует очень жесткая дисциплина в выполнении мандата Путина", – пояснил чиновник.

Заместитель глава МИД Украины отметил, что мандат Путина – заставить Украину к капитуляции. Кислица объяснил, что логика россиян противоположна украинской.

Потому что когда наша сторона говорит: введем прекращение огня как вклад в создание надлежащих условий для саммита лидеров, чтобы создать конструктивную атмосферу, которая будет способствовать достижению договоренностей, то оккупанты этого не желают.

Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования – капитуляцию – и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы работаете над выполнением этих требований",

– отметил Сергей Кислица.

Почему Украина настаивает на встрече Зеленского и Путина?

Заместитель министра иностранных дел Украины объяснил, что из-за сложности, глубину крупнейшей войны в Европе и все ее последствия, в сочетании с диктатурой России, где все зависит от воли одного человека, украинская и российская делегации не могут самостоятельно достичь прорывных результатов.

"По моему мнению, это один из элементов тактики России: они предлагают: "Пригласим наших экспертов встретиться, обменяться номерами телефонов, чтобы они могли общаться между собой""", – объяснил Кислица.

Он также напомнил, что раньше это уже можно было наблюдать в бесконечных раундах Минского процесса. Тогда было много движения, путешествий, обсуждений, встреч – но результатов не было.

То же самое и здесь. Они (россияне – 24 Канал) бюрократизируют процесс таким образом, что когда вы говорите Путину: "Нам следует встретиться", он отвечает: "Почему? Эксперты работают". Это также то, что они говорят американцам: "Видите, мы садимся за стол переговоров с украинцами", – отметил украинский чиновник.

Сергей Кислица также отметил, что российская делегация до сих пор называет украинцев "русскими". Так, на второй стамбульской встрече глава российской делегации Владимир Мединский сказал: "Это война, где русские убивают русских".

"Он сидит напротив вас, министра обороны Украины, первого заместителя министра обороны, всяких военных представителей – и говорит вам прямо в лицо: "Вы не существуете как нация, как страна. Это ситуация, когда русские убивают русских"", – сказал заместитель главы МИД Украины.