Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці в інтерв'ю виданню The Kyiv Independent.

До теми Зеленський відповів, чи готова Україна втретє їхати на переговори з Росією у Стамбул

Що сказав Кислиця про Стамбульський формат переговорів?

Сергій Кислиця наголосив, що формат переговорів української та російської делегації, який двічі відбувався у Стамбулі, фактично вичерпав себе. Єдине, що може дати йому новий рух, це якщо російська делегація отримає ще один мандат від президента Володимира Путіна.

"На відміну від української делегації, де є чітка дисципліна, але також відбуваються реальні дискусії всередині команди – бо в межах директив, встановлених президентом, ми все одно обмінюємося ідеями та підходами – з російського боку існує дуже жорстка дисципліна у виконанні мандату Путіна", – пояснив посадовець.

Заступник глава МЗС України зауважив, що мандат Путіна – змусити Україну до капітуляції. Кислиця пояснив, що логіка росіян протилежна українській.

Бо коли наша сторона каже: запровадьмо припинення вогню як внесок у створення належних умов для саміту лідерів, щоб створити конструктивну атмосферу, яка сприятиме досягненню домовленостей, то окупанти цього не бажають.

Вони відкрито кажуть: "Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги – капітуляцію – і лише потім ми організовуємо зустріч лідерів. А після цього ви працюєте над виконанням цих вимог",

– зазначив Сергій Кислиця.

Чому Україна наполягає на зустрічі Зеленського та Путіна?

Заступник міністра закордонних справ України пояснив, що через складність, глибину найбільшої війни в Європі та всі її наслідки, у поєднанні з диктатурою Росії, де все залежить від волі однієї людини, українська та російська делегації не можуть самостійно досягти проривних результатів.

"На мою думку, це один з елементів тактики Росії: вони пропонують: "Запросімо наших експертів зустрітися, обмінятися номерами телефонів, щоб вони могли спілкуватися між собою"", – пояснив Кислиця.

Він також нагадав, що раніше це вже можна було спостерігати у нескінченних раундах Мінського процесу. Тоді було багато руху, подорожей, обговорень, зустрічей – але результатів не було.

Те саме й тут. Вони (росіяни – 24 Канал) бюрократизують процес таким чином, що коли ви кажете Путіну: "Нам слід зустрітися", він відповідає: "Чому? Експерти працюють". Це також те, що вони кажуть американцям: "Бачите, ми сідаємо за стіл переговорів з українцями", – зазначив український посадовець.

Сергій Кислиця також зазначив, що російська делегація досі називає українців "росіянами". Так, на другій стамбульській зустрічі очільник російської делегації Володимир Мединський сказав: "Це війна, де росіяни вбивають росіян".

"Він сидить навпроти вас, міністра оборони України, першого заступника міністра оборони, усіляких військових представників – і каже вам прямо в обличчя: "Ви не існуєте як нація, як країна. Це ситуація, коли росіяни вбивають росіян"", – сказав заступник глави МЗС України.