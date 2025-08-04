Об этом 24 Каналу рассказал публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что Россия продолжает свое длительное наступление на фронте, который фактически уже длится около двух лет. За это время они захватили примерно 1% территории Украины и понесли действительно значительные потери.

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Когда могут начаться переговоры?

Как отметил Богданов, Путин будет до последнего надеяться на возможный прорыв на фронте. Также экономика России все еще держится.

Пока очередная фаза наступления не закончится, до тех пор Путин будет рассчитывать на прорыв на фронте. Также пока по российской экономике сильнее не ударят, до тех пор вряд ли реальные переговоры возможны,

– сказал Богданов.

Учитывая динамику в войне и экономическую ситуацию в России, маловероятно, что будет какой-то конструктив по переговорам до октября-ноября этого года. А к концу года действительно может начаться определенный процесс.

На конец года может быть окно, где начнется процесс подготовки к реальным переговорам. Это может начаться быстрее, если США действительно введут серьезные санкции и расширят помощь Украине,

– отметил Богданов.

При этом Путин переломил для себя выигрышную ситуацию, которая для него складывалась с началом президентства Трампа. Он мог получить все без особых усилий, но захотел больше. На этом фоне он поссорился с Трампом, из-за чего еще пожалеет.