"Выборы – обязательное условие мира": Лавров выдвинул перечень требований для Украины
- Сергей Лавров требует, чтобы выборы в Украине были обязательным элементом мирного урегулирования, но настаивает на пересмотре государственной модели Украины.
- Ключевые требования Москвы включают нейтральный статус Украины, демилитаризацию, запрет на присутствие НАТО, признание аннексий и гарантии прав русскоязычных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выборы в Украине должны стать обязательным элементом мирного урегулирования войны. В то же время он подчеркнул, что сами по себе выборы не решают конфликт, поскольку Кремль настаивает на полном пересмотре государственной модели Украины.
В Москве не собираются отказываться от первоначальных целей полномасштабного вторжения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова для росСМИ.
Что говорят в Кремле?
По словам Лаврова, полномочия президента Владимира Зеленского "закончились еще в мае 2024 года". Москва считает, что только новая власть, избранная "прозрачно" и при участии "всех политических сил, включая тех, кто находится в России", может вести переговоры о мире.
Лавров также предостерег, что проведение выборов не должно использоваться как повод для "паузы" в боевых действиях. Основным условием мира Россия называет восстановление "правовых основ" украинской государственности, которые отвечали бы представлениям Кремля.
Среди ключевых требований Москвы:
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;
- полная демилитаризация и "денацификация";
- запрет на присутствие НАТО на территории страны;
- гарантии прав русскоязычных и защита "канонического православия";
- признание аннексии Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Что известно о мирном плане для окончания войны в Украине?
Владимир Зеленский представил обновленную версию мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Он добавил, что к главному документу добавляются специальные приложения по отдельным направлениям.
План включает соглашение о ненападении, гарантии безопасности, уменьшение численности ВСУ в мирное время до 800 тысяч, проведение выборов и интеграцию Украины в ЕС. В то же время по словам президента, самыми сложными остаются вопросы территориальной целостности и Запорожской АЭС.