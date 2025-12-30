"Выборы – обязательное условие мира": Лавров выдвинул перечень требований для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выборы в Украине должны стать обязательным элементом мирного урегулирования войны. В то же время он подчеркнул, что сами по себе выборы не решают конфликт, поскольку Кремль настаивает на полном пересмотре государственной модели Украины.

В Москве не собираются отказываться от первоначальных целей полномасштабного вторжения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Лаврова для росСМИ.

Что говорят в Кремле?

По словам Лаврова, полномочия президента Владимира Зеленского "закончились еще в мае 2024 года". Москва считает, что только новая власть, избранная "прозрачно" и при участии "всех политических сил, включая тех, кто находится в России", может вести переговоры о мире.

Лавров также предостерег, что проведение выборов не должно использоваться как повод для "паузы" в боевых действиях. Основным условием мира Россия называет восстановление "правовых основ" украинской государственности, которые отвечали бы представлениям Кремля.

Среди ключевых требований Москвы:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;

полная демилитаризация и "денацификация";

запрет на присутствие НАТО на территории страны;

гарантии прав русскоязычных и защита "канонического православия";

признание аннексии Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

