Мы видим легитимизацию главного преступника ХХІ века. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, отметив, что именно благодаря единству партнеров удавалось держать Путина в изоляции.

Читайте также Путин раскрыл, как планирует выиграть войну в Украине: ISW проанализировал новую речь диктатора

Трамп первым начал диалог с Путиным

В течение трех предыдущих лет глава Кремля был ограничен в своих международных контактах. Это было логично, ведь речь идет о человеке, который сознательно уничтожает другое государство, распространяет пропаганду и создает одну из крупнейших военных "машин" мира.

Такого человека нельзя допускать к серьезным переговорным площадкам. Но этот процесс запустил Дональд Трамп. Именно ему принадлежит идея о том, что Украина должна вести переговоры один на один с Россией,

– отметил политолог.

Украина согласилась на такой шаг исключительно из-за давления американского президента. Более того, Трамп стал первым из западных лидеров, который начал прямой диалог с Путиным. Он заставил к этому наше государство, а теперь пророссийские силы в Европе требуют этого от своих руководителей.

Остается надеяться, что возвращение Путина в международную политику не произойдет, а Фридрих Мерц не примет призывы к диалогу с диктатором.

Напомним, член делегации Украины на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица объяснил, что наше государство было готово к мирному урегулированию и проявляло к этому инициативу. Когда же президентом стал Трамп, то он поддержал идею Украины о прекращении огня и призвал украинскую делегацию принять участие в переговорах в Стамбуле.