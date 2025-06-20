Ми бачимо легітимізацію головного злочинця ХХІ століття. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що саме завдяки єдності партнерів вдавалося тримати Путіна в ізоляції.

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Трамп першим почав діалог з Путіним

Упродовж трьох попередніх років очільник Кремля був обмежений у своїх міжнародних контактах. Це було логічно, адже мовиться про людину, яка свідомо нищить іншу державу, поширює пропаганду та створює одну з найбільших військових "машин" світу.

Таку людину не можна допускати до серйозних переговорних майданчиків. Але цей процес запустив Дональд Трамп. Саме йому належить ідея про те, що Україна має вести переговори сам на сам з Росією,

– зауважив політолог.

Україна погодилась на такий крок виключно через тиск американського президента. Ба більше, Трамп став першим із західних лідерів, який почав прямий діалог з Путіним. Він змусив до цього нашу державу, а тепер проросійські сили в Європі вимагають цього від своїх очільників.

Залишається сподіватися, що повернення Путіна у міжнародну політику не відбудеться, а Фрідріх Мерц не пристане на заклики до діалогу з диктатором.

Нагадаємо, член делегації України на переговорах у Стамбулі Сергій Кислиця пояснив, що наша держава була готова до мирного врегулювання та проявляла до цього ініціативу. Коли ж президентом став Трамп, то він підтримав ідею України про припинення вогню та закликав українську делегацію взяти участь у переговорах у Стамбулі.