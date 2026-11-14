"Могут стать прорывом": Кушнер рассказал о новых идеях, возникших в ходе мирных переговоров

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер высказал новые идеи по поводу завершения войны. Он также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для Украины.

14 ноября в посте в социальной сети "Х" Джаред Кушнер раскрыл подробности переговоров американской стороны с Украиной, Россией и Европой.

Кушнер заявил о возможном "прорыве" в переговорах

Кушнер заявил, что он вместе со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом продолжает консультации с Москвой, Киевом и европейскими партнерами относительно дальнейших шагов.

По словам американца, в ходе этих обсуждений появилось несколько новых идей, которые сейчас прорабатываются.

Некоторые из них могут непосредственно привести к прорыву в переговорах, тогда как другие могут перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть сохраняющиеся разногласия,

– подчеркнул спецпредставитель президента США.

Он добавил, что в настоящее время продолжаются попытки наладить прямые переговоры между Москвой и европейскими партнерами, а также согласовать темы следующего раунда трехсторонних переговоров.

Украина должна иметь надежные гарантии безопасности

Кушнер подчеркнул, что для прочного мира Украина должна иметь надежные гарантии безопасности.

Также необходимо заранее определить, как будет обеспечиваться безопасность после войны, чтобы не допустить нового конфликта.

Он отметил, что НАТО и в дальнейшем будет играть важную роль в обеспечении безопасности Европы. В то же время необходимо улучшить взаимодействие между военными, наладить коммуникацию и предусмотреть способы разрешения споров, чтобы они не перерастали в новые конфликты. Именно поэтому США хотят привлечь европейских партнеров к переговорам.

Кушнер добавил, что окончательное соглашение должны согласовать все стороны. По его словам, Трамп будет поддерживать только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы и снизят риск новой войны.

Обе стороны понимают необходимость компромиссов

Американский переговорщик также прокомментировал сообщения СМИ о максималистских требованиях обеих сторон и жесткую политическую риторику.

Кушнер отметил, что в ходе закрытых переговоров обе стороны признают необходимость практических компромиссов для завершения войны.

Он заверил, что работа над поиском решений продолжается в серьезном и конструктивном русле.

Человеческие потери в результате этой войны ужасающи, а вопросы, которые необходимо решить, чрезвычайно сложны. Однако мы полны решимости продолжать сложную работу, сохранять необходимую для деликатных переговоров конфиденциальность и найти путь к завершению этой ужасной войны и установлению прочного мира,

– подытожил спецпредставитель президента США.