"Очень трудно с этим": Буданов очертил дату переговоров с Россией

Процесс мирных переговоров по установлению продолжается. Очередная трехсторонняя встреча между делегациями Украины, России и США состоится уже в конце этой недели.

Об этом во время Justice Conference сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

К теме "Мы точно движемся": Буданов оценил мирные переговоры с Россией

Когда будет новый раунд переговоров?

На днях сообщалось, что встреча может состояться уже 26 февраля. Комментируя эту информацию, руководитель ОП отметил, что ориентировочные сроки переговоров именно такие.

Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью сюда попадает в этот промежуток,

– сказал Буданов.

В то же время окончательная дата встречи еще не согласована, стороны же находятся в процессе подготовки. Он также отметил, что вопрос переговоров зависит от протокола и четких договоренностей сразу между 4 сторонами. Ведь речь идет не только о непосредственных участниках встречи, но и принимающую сторону.

Отметим, ранее президент Зеленский сообщал, что новая встреча делегаций скорее всего пройдет в Женеве.

Встретятся ли президенты Украины и России?

К тому же украинская сторона, по словам Буданова, прилагает максимум усилий, чтобы подготовить возможную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, однако реализация такого саммита пока остается непростой.

Очень трудно с этим,

– подчеркнул он.

В то же время Кирилл Буданов выразил убеждение, что со временем стороны все же смогут приблизиться к формату прямых переговоров на высшем уровне.

Оценивая ход диалога, он отметил, что представители российской стороны ведут себя корректно и профессионально, придерживаются дипломатического этикета, несмотря на то что позиции Киева и Москвы остаются кардинально противоположными.

Какие заявления звучат относительно прямого диалога Путина и Зеленского?