В разговоре с 24 Каналом главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус оценил, может ли истощение привести к мирным переговорам между Россией и Украиной.

Читайте также Как повлияет на Россию невозможность импорта военных товаров из Турции

Может ли истощение обеих сторон привести к завершению войны

Несмотря на все заявления Турции об истощении России и Украины, это не означает завершения полномасштабной войны. Потому что там, где кажется, что заканчиваются ресурсы, находятся союзники с обеих сторон. Например, Северная Корея предоставляет своих военных России, чем способствует эскалации.

Украина имеет проблемы с людьми и вооружением, но это не значит, что наши партнеры от нас отворачиваются. Поддержка остается. Более того, я не думаю, что она сильно сократится. Элементарно, потому что каждая страна просчитывает риски для себя и Турция не исключение,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

У Анкары также есть свои интересы, ведь сейчас Украина выигрывает Черное море и для Турции. Поскольку исторически две основные силы в Черном море – Россия и Турция. Поэтому Анкара вряд ли захочет истощения Украины, а наоборот, чтобы Силы обороны и в дальнейшем освобождали Черное море.

Почему Турция хочет провести переговоры

С первых дней полномасштабной войны Турция позиционирует себя как страна, которая хочет принять у себя мирные переговоры. Кстати, в начале полномасштабного вторжения было несколько попыток договориться и завершить войну.

Сначала переговоры были в Беларуси, когда полностью доминировала Россия, но потом Украине удалось перенести их в Стамбул, который был более нейтрален. Ведь Беларусь предоставила свою территорию России для нападения на Украину.

После этого Турция стабильно стремится играть роль страны, которая хочет вести у себя переговоры и закрыть вопрос войны России против Украины. Например, на саммите БРИКС, который состоялся 22 – 24 октября, турецкий президент Реджеп Эрдоган говорил о том, что необходимо вернуться к Черноморской зерновой инициативе. При том, что она не работает с июля 2023 года и Украина уже смогла наладить экспорт зерна и других товаров,

– сказал Ус.

По его словам, для Турции это имиджевый проект, поэтому она стремится к восстановлению Черноморской зерновой инициативы, потому что альтернативные коридоры проходят вне турецкой территории и Реджеп Эрдоган не может говорить, что благодаря Анкаре все это стало возможным.