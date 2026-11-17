Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил о подготовке нового раунда мирных переговоров по поводу войны России против Украины. Он подчеркнул, что для прочного мира Украине необходимы три основных условия.

Вашингтон продолжает тесно координировать свои действия с Киевом, партнерами в Европе и представителями Москвы, о чем американский посланник Джаред Кушнер сообщил в социальной сети X.

Что необходимо для окончания войны

Накануне американская делегация провела беседу с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым. Также состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, представителями ЕС и НАТО.

По словам Кушнера, президент США Дональд Трамп "настроен на достижение прочного мира", а дипломатическая группа уже формирует повестку дня предстоящей многосторонней встречи.

Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы продолжаем наблюдать появление позитивных и конструктивных идей в результате серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности,

– отметил Кушнер.

Он подчеркнул, что успешным результатом переговорного процесса должна стать суверенная, безопасная и процветающая Украина. Для этого необходимы три основные составляющие:

надежные гарантии безопасности, которые защитят от повторной российской агрессии;

закрепленный путь к полноправному членству в Европейском Союзе;

комплексный план послевоенного восстановления с участием европейских партнеров и Всемирного банка для экономического роста и инвестиций.

Роль НАТО и вызовы соглашений

Спецпредставитель Трампа отметил, что НАТО останется "надежной опорой" европейской безопасности. В то же время Соединенные Штаты стремятся усилить существующие механизмы безопасности, в частности взаимные обязательства союзников, прозрачность коммуникации и инструменты предотвращения эскалации.

Впереди остаются серьезные вызовы, а окончательное мирное соглашение потребует сложных решений,

– подытожил Кушнер.

Ранее представитель США сообщал, что в ходе консультаций появились новые идеи, которые могут стать прорывом в переговорном процессе.