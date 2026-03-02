До Украины ли сейчас миру: Зеленский сказал, имеют ли шанс мирные переговоры
- Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, которые планировались в Абу-Даби с 5 по 9 марта.
- Украина готова провести переговоры в альтернативных местах.
Владимир Зеленский привел актуальные данные по мирным переговорам. Дело в том, что их планировали в Абу-Даби (ОАЭ), но эта страна фактически втянута в войну на Ближнем Востоке.
Во время ифтара 2 марта президент рассказал, что сейчас известно о потенциальной встрече между представителями Украины и России. Детали передает 24 Канал.
Состоятся ли мирные переговоры и где?
Журналисты спросили Зеленского, имеют ли еще шанс переговоры с учетом войны на Ближнем Востоке.
К переговорам мы готовы. Мы не связываем эти события. Переговоры должны состояться с 5 по 9 марта. Мы планировали их в Абу-Даби, это было предложение американской стороны,
– ответил президент.
Но если из-за войны в Персидском заливе переговоры сместятся, изменятся даты или место проведения – Украина готова встретиться в другое время и в другом месте.
"Мы готовы встречаться в Швейцарии, мы готовы встречаться, кстати, в Турции. Я говорил, что и Турция, и Швейцария были теми площадками, так же, как и Эмираты. Поэтому мы готовы встречаться. Посмотрим, какой может быть прогресс", – объяснил Зеленский.
Во время переговоров должны были обсудить вопрос обмена пленными. Поэтому лидер нашего государства надеется, что обмен состоится независимо от встречи переговорщиков – возможно, даже раньше, чем 5 марта.
Коротко о новом раунде мирных переговоров
Его планировали в ОАЭ между 5 и 9 марта. Вероятнее всего, раунд должен был состояться 5 – 6 марта в Абу-Даби.
Однако, во-первых, сейчас воздушное пространство страны закрыто, а во-вторых, в регионе война, США и Израиль ведут военную операцию против Ирана. И кажется, что война только набирает обороты.
Америка должна была быть посредником между Украиной и Россией, и сейчас полностью поглощена войной. А Иран угрожает новыми ударами, в том числе по базам США в Европе.