"Такие нам не нужны": Песков отверг участие Европы в мирных переговорах

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Вести", комментируя возможное участие представителя Евросоюза в переговорах по Украине. Его слова цитирует российское агентство "Интерфакс".

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Почему Кремль выступает против участия Европы?

Песков обвинил Евросоюз в якобы "провокационной позиции", направленной на продолжение войны против Украины.

По его словам, формат трехсторонних переговоров не предусматривает участия европейских представителей.

Такие участники нам не нужны– заявил пресс-секретарь Кремля.

Он также предположил, что европейские представители вряд ли нужны тем же американцам, которые, напротив, пытаются добиться мира.

Таким образом Москва вновь возложила ответственность за препятствия мирному урегулированию на европейские страны, поддерживающие Украину.

Что ранее говорили в Кремле об участии ЕС?

28 октября помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на запланированных на ноябрь трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США европейских представителей не будет.

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В то же время всего лишь 25 октября Песков допускал участие европейского переговорщика. Тогда он утверждал, что Москва готова поддержать такую инициативу, если представитель ЕС будет стремиться содействовать мирному урегулированию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль готов принять только тех европейских посредников, которые согласятся с максималистскими требованиями России.

По мнению экспертов, Москва также пытается добиться экономических уступок от администрации президента США Дональда Трампа, не меняя своих требований в отношении Украины и стремясь ограничить влияние Европы на переговорный процесс.

Ранее в Москве также заявляли, что представителей Европы не намерены допускать к предстоящему диалогу в Абу-Даби.