Про це він заявив в інтерв'ю російським "Вестям", коментуючи можливу участь представника Євросоюзу в переговорах щодо України. Його слова цитує російське агентство "Інтерфакс".

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Чому Кремль виступає проти участі Європи?

Пєсков звинуватив Євросоюз у нібито "провокаційній позиції", спрямованій на продовження війни проти України.

За його словами, формат тристоронніх переговорів не передбачає участі європейських представників.

Такі учасники нам не потрібні— заявив речник Кремля.

Він також припустив, що європейські представники навряд чи потрібні тим-таки американцям, які, навпаки, намагаються добитися миру.

Таким чином Москва знову поклала відповідальність за перешкоди мирному врегулюванню на європейські країни, які підтримують Україну.

Що раніше говорили в Кремлі про участь ЄС?

28 жовтня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що на запланованих на листопад тристоронніх переговорах між Росією, Україною та США європейських представників не буде.

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Водночас лише 25 жовтня Пєсков допускав участь європейського переговірника. Тоді він стверджував, що Москва готова підтримати таку ініціативу, якщо представник ЄС прагнутиме сприяти мирному врегулюванню.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль готовий прийняти лише тих європейських посередників, які погодяться з максималістськими вимогами Росії.

На думку експертів, Москва також намагається отримати економічні поступки від адміністрації президента США Дональда Трампа, не змінюючи власних вимог щодо України та прагнучи обмежити вплив Європи на переговорний процес.

Раніше у Москві також стверджували, що представників Європи не збираються допускати до майбутнього діалогу в Абу-Дабі.