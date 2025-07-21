Скорее всего, глава Кремля сам будет нуждаться в мирных переговорах. Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что сейчас Путин находится в ловушке.

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Путин не воспользовался помощью Трампа

Российский диктатор понимает, что уже давно должен был выйти из войны, но он не может этого сделать из-за страха. Поэтому продолжает привлекать новые ресурсы. Если он не пойдет на перемирие осенью или зимой 2025 года, то есть большие шансы, что начнутся неотвратимые процессы для России и ее восприятия в мире.

Откровенно говоря, Путину повезло с Трампом. С января по апрель 2025-го все карты были у него на руках. Для того, чтобы заключить соглашение и зафиксировать хоть какую-то победу было очень близко, но Путин все это потерял,

– сказал Юрий Богданов.

Глава Кремля искренне поверил, что Украина вскоре упадет, а европейцы ничего не будут делать. Хотя Путин не имел основания думать, что сотрудничество с Трампом будет долговременным, но при этом не изменил поведение. Он не только не получил побед в Украине, а еще и поссорился с лидером США.

"Нам даже повезло, что огромными ресурсами России распоряжается настолько неразумный человек", – подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям.

Напомним, в Белом доме выразили недовольство действиями Путина и пригрозили санкциями. Дональд Трамп назвал Путина "плохим парнем, который всех обманул", но не его самого. Президент США признал, что Украина действительно хочет мира.