Детали рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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От чего зависит встреча лидеров?

Песков рассказал, что в Кремле готовятся к поездке в Пекин – она есть в планах Путина. Однако там ничего не знают о вероятном участии Трампа.

Если так произойдет, что он (Трамп – 24 Канал) тоже там (в Пекине – 24 Канал) окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи,

– подчеркнул представитель диктатора.

Напомним, о намерениях китайского лидера организовать трехстороннюю встречу в Пекине 3 сентября ранее написали в The Times. Там напомнили – Трамп и Си уже обменялись приглашениями относительно взаимных визитов, однако без конкретных дат.