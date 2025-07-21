Деталі розповів прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Від чого залежить зустріч лідерів?

Пєсков розповів, що у Кремлі готуються до поїздки в Пекін – вона є в порядку денному Путіна. Однак там нічого не знають про ймовірну участь Трампа.

Якщо так станеться, що він (Трамп – 24 Канал) теж там (у Пекіні – 24 Канал) опиниться, то теж не можна виключати, що буде порушено питання про доцільність проведення зустрічі,

– наголосив речник диктатора.

Нагадаємо, про наміри китайського лідера організувати тристоронню зустріч у Пекіні 3 вересня раніше написали в The Times. Там нагадали – Трамп і Сі вже обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів, однак без конкретних дат.