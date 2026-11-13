Вместо трибунала – бизнес-перспективы: почему Запад боится поставить Путина на место

Западные союзники пока не готовы прибегать к радикальным мерам против диктатора Владимира Путина. Там готовы договариваться с ним, а не усиливать давление.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, у западных партнеров есть достаточно возможностей для решительных шагов, чтобы остановить российскую агрессию. Однако им не хватает смелости. Вместо того чтобы оказывать максимальное давление на кремлевского диктатора, с ним до сих пор продолжают коммуницировать и предлагать уступки.

Почему Запад не демонстрирует решимости в отношении Путина?

Как подчеркнул Городницкий, во время Второй мировой войны единственным выходом было совместное уничтожение Гитлера, ведь любые попытки договориться с агрессором терпели крах. Сейчас же Дональд Трамп пытается максимально дружить с главой Кремля, а действий Европы недостаточно для завершения войны.

Возможности для радикальных шагов у них есть. Но они считают, что можно коммуницировать с Путиным; дарить ему какие-то подарки вместо того, чтобы максимально на него надавить. А в лучшем случае – уничтожить,

– сказал Городницкий.

Почему Запад договаривается с Путиным: смотрите видео 24 Канала

Диктатор Путин продолжает уничтожать людей и оккупировать территории, поскольку видит слабость мировых лидеров. Вместо угроз судебного преследования агрессору предлагают экономические выгоды и сотрудничество, что позволит ему зарабатывать еще больше.

Диктатор убежден в своем контроле над ситуацией, ведь западные лидеры сами дают ему повод так считать. Такая позиция союзников обусловлена страхом, непониманием стратегической картины и нежеланием брать на себя риски ради полной победы над Россией.