Ему это нравится: Подоляк ответил, готов ли Путин к переговорам

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными и дроновыми ударами. Там вообще не проявляют никакого желания вступать в конструктивные переговоры.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Путин не готов к окончанию войны. Только принуждение может заставить диктатора наконец остановиться.

Как заставить Россию остановиться?

Как подчеркнул Подоляк, очевидно, что Путину нравится убивать мирное население. Пока он будет чувствовать, что способен это делать, до тех пор он будет продолжать.

Во всем мире понятно, что Россия является агрессором. Украина действует в рамках международного права и делает все возможное, чтобы заставить Кремль остановить войну. В России же звучит странная аргументация, почему они продолжают. Им важно, чтобы все признали, что РФ победила.

Там говорят следующее: "Мы должны продолжать войну, пока все не признают, что мы победили". Ведь тогда они не будут нести юридическую ответственность за террористические удары и преступления против человечности. Они хотят гарантию, что никого из них не будут судить,

– отметил Подоляк.

Россия не собирается заканчивать войну: смотрите видео 24 Канала

Чтобы действительно завершить войну, нужно действовать в трех направлениях. Первое – укреплять Украину оружием. Наше государство инвестирует в дроны и ракеты, чтобы использовать их на территории России. Второе – не давать России возможности обходить санкции и ужесточать их.

Третье направление – нужно наконец перестать стимулировать Путина к эскалации. Нельзя относиться к нему как к "хорошему парню, который хочет остановить войну". А после этого мы получаем максимально жестокие удары по гражданскому населению. Эти три составляющие так или иначе приведут к завершению войны,

– подчеркнул Подоляк.