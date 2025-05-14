После визита в Турцию Зеленский посетит Албанию, – The Guardian

Ожидается, что после визита в Турцию Зеленский посетит Албанию. А после того полетит еще и в Рим на инаугурационную мессу Папы Римского.

В Албании президент встретится с европейскими политиками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Зеленский после Турции полетит в Албанию после Турции

Издание The Guardian отмечает, что после встречи с Эрдоганом в Анкаре (столица Турции) и возможного диалога с Путиным он полетит в Албанию.

Там он встретится с европейскими политиками. После этого президент Украины посетит Рим, где планирует присутствовать на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV. В начале этой недели между ними состоялся позитивный телефонный разговор.

Я думаю, что это может произойти в воскресенье. Если все получится. Мы не знаем, что принесет эта неделя. Мы подошли к тому моменту, когда не знаем, что будет завтра,

– сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Напомним, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.