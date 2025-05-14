После визита в Турцию Зеленский посетит Албанию, – The Guardian
- Зеленский после визита в Турцию планирует посетить Албанию для встречи с европейскими политиками.
- После Албании президент Украины посетит Рим на инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV.
Ожидается, что после визита в Турцию Зеленский посетит Албанию. А после того полетит еще и в Рим на инаугурационную мессу Папы Римского.
В Албании президент встретится с европейскими политиками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Зеленский после Турции полетит в Албанию после Турции
Издание The Guardian отмечает, что после встречи с Эрдоганом в Анкаре (столица Турции) и возможного диалога с Путиным он полетит в Албанию.
Там он встретится с европейскими политиками. После этого президент Украины посетит Рим, где планирует присутствовать на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV. В начале этой недели между ними состоялся позитивный телефонный разговор.
Я думаю, что это может произойти в воскресенье. Если все получится. Мы не знаем, что принесет эта неделя. Мы подошли к тому моменту, когда не знаем, что будет завтра,
– сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Напомним, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.