Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что для Владимира Путина принципиально важно, чтобы первым позвонил Дональд Трамп. По мнению российских пропагандистов и власти, это должно вернуть их в клуб великих держав, продемонстрировать их значимость.

Смотрите также Могут ли российские элиты взбунтоваться против Путина: политический эксперт оценил ситуацию в России

Мол, вот смотрите, сам президент США звонит и хочет поговорить – значит, уважает.

"Это типичный информационный вброс, которым россияне часто пользуются. С другой стороны, Трамп сейчас находится в такой ситуации, что ему нет смысла звонить Путину первым. Он несколько раз намекал, что Путин должен позвонить сам: мол, мы, американцы, ждем этот звонок, и это Путину нужно сделать, потому что он в затруднительном положении", – сказал Игорь Рейтерович.

Услуга Путину

Он добавил, что эти тезисы пока остались без ответа со стороны России. Однако он убежден, что стране-агрессору придется их предоставлять.

В то же время Трамп может сделать ход конем и позвонить первым, подав это так, что это будет не проявлением слабости, а демонстрацией силы. В отличие от Путина, Трамп умеет трактовать ситуацию в свою пользу. И если правильно подать этот звонок, мировые медиа воспримут его именно так,

– отметил Рейтерович.

Он подчеркнул, что мнение медиа для Трампа очень важно, поэтому звонок будет подан как услуга Путину.

Формальные поводы

Он отметил, что у Путина уже были формальные поводы для звонка, в частности инаугурация Трампа. С другой стороны, Трамп мог позвонить Путину после авиакатастрофы, поскольку среди погибших были люди, связанные с Россией.

Формальный повод был, но, судя по всему, звонка так и не произошло. Подождем. Возможно, ситуация будет развиваться так, что Трамп скажет, будто звонок был инициирован Россией, а Песков заявит, что это была инициатива американской стороны. Россияне любят такие игры,

– объяснил Рейтерович.

Он добавил, что если разговор все же состоится, он должен быть хотя бы более-менее предметным и дать старт реальным переговорам, которые в конце концов могут привести к завершению российско-украинской войны.