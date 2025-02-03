Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що для Владіміра Путіна принципово важливо, щоб першим зателефонував Дональд Трамп. На думку російських пропагандистів і влади, це має повернути їх у клуб великих держав, продемонструвати їхню значимість.

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Мовляв, ось дивіться, сам президент США телефонує й хоче поговорити – значить, поважає.

"Це типовий інформаційний вкид, яким росіяни часто користуються. З іншого боку, Трамп зараз перебуває в такій ситуації, що йому немає сенсу телефонувати Путіну першим. Він кілька разів натякав, що Путін має подзвонити сам: мовляв, ми, американці, чекаємо на цей дзвінок, і це Путіну потрібно зробити, бо він у скрутному становищі", – сказав Ігор Рейтерович.

Послуга Путіну

Він додав, що ці тези поки що залишилися без відповіді з боку Росії. Проте він переконаний, що країні-агресорці доведеться їх надавати.

Водночас Трамп може зробити хід конем і подзвонити першим, подавши це так, що це буде не проявом слабкості, а демонстрацією сили. На відміну від Путіна, Трамп уміє трактувати ситуацію на свою користь. І якщо правильно подати цей дзвінок, світові медіа сприймуть його саме так,

– зазначив Рейтерович.

Він підкреслив, що думка медіа для Трампа дуже важлива, тому дзвінок буде поданий як послуга Путіну.

Формальні приводи

Він зазначив, що у Путіна вже були формальні приводи для дзвінка, зокрема інавгурація Трампа. З іншого боку, Трамп міг подзвонити Путіну після авіакатастрофи, оскільки серед загиблих були люди, пов'язані з Росією.

Формальний привід був, але, судячи з усього, дзвінка так і не сталося. Почекаємо. Можливо, ситуація розвиватиметься так, що Трамп скаже, ніби дзвінок був ініційований Росією, а Пєсков заявить, що це була ініціатива американської сторони. Росіяни люблять такі ігри,

– пояснив Рейтерович.

Він додав, що якщо розмова все ж відбудеться, вона має бути хоча б більш-менш предметною й дати старт реальним переговорам, які зрештою можуть призвести до завершення російсько-української війни.