Однак Трамп міг говорити з Путіним ще до інавгурації. Таку думку 24 Каналу висловив правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Росія розмову "зіпсувала".

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Як і коли могла пройти розмова Трампа з Путіним

На питання про розмову з російським диктатором Трамп відповів: "Ні, не про це". На думку правозахисника, якщо розмова і була, то точно не після авіатрощі у Вашингтоні, і навіть не після інавгурації президента США 20 січня.

Ймовірно, що Трамп говорив з Путіним після його обрання на посаду президента, від 5 листопада минулого року. Оскільки розмова була до інавгурації, Трамп міг про неї офіційно не заявити.

Трамп обіцяв у період передвиборчої кампанії, що зупинить війну за 24 години, що ще до інавгурації поговорить з Путіним, з Зеленським. Я впевнений, що адміністрація Джо Байдена знала про дзвінок Путіну,

– зазначив Фейгін.

За його словами, Трампу не вдалось поговорити з Путіним так, як він того хотів. Нещодавно він заявив, що Володимир Зеленський готовий до переговорів, а Путін – ні. Для того, щоб так впевнено говорити про позицію Росії, спершу Трамп мав би запропонувати країні-агресорці шлях до перемовин.

Цікаво! Водночас політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку про те, що про невдалу телефонну розмову з Трампом проговорився Дмітрій Пєсков. Ймовірно, що Трамп запропонував диктатору своє бачення закінчення війни, після чого Пєсков вийшов з дивною заявою.

Правозахисник зауважив, що комунікація між США та Росією могла також відбутись на рівні адміністрації Трампа та представниками російської влади.

Вони (Трамп і Путін – 24 Канал) вже багато перекидаються сигналами. Далі тягнути вони вже не можуть, це виглядає дивно. Крім закінчення війни, інших тем у Трампа з Путіним бути не може,

– додав він.

До речі, Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним і вважає, що вони зроблять щось визначне. За його словами, він веде "дуже серйозне обговорення" з російською стороною, яке стосується питання завершення війни в Україні.