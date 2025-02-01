Однако Трамп мог говорить с Путиным еще до инаугурации. Такое мнение 24 Каналу высказал правозащитник Марк Фейгин, отметив, что Россия разговор "испортила".

Смотрите также Трамп 1 февраля выполнит одну из своих угроз в отношении 3 стран, – Bloomberg

Как и когда мог пройти разговор Трампа с Путиным

На вопрос о разговоре с российским диктатором Трамп ответил: "Нет, не об этом". По мнению правозащитника, если разговор и был, то точно не после авиакатастрофы в Вашингтоне, и даже не после инаугурации президента США 20 января.

Вероятно, что Трамп говорил с Путиным после его избрания на пост президента, от 5 ноября прошлого года. Поскольку разговор был до инаугурации, Трамп мог о нем официально не заявить.

Трамп обещал в период предвыборной кампании, что остановит войну за 24 часа, что еще до инаугурации поговорит с Путиным, с Зеленским. Я уверен, что администрация Джо Байдена знала о звонке Путину,

– отметил Фейгин.

По его словам, Трампу не удалось поговорить с Путиным так, как он того хотел. Недавно он заявил, что Владимир Зеленский готов к переговорам, а Путин – нет. Для того, чтобы так уверенно говорить о позиции России, сначала Трамп должен был бы предложить стране-агрессору путь к переговорам.

Интересно! В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман высказал мнение о том, что о неудачном телефонном разговоре с Трампом проговорился Дмитрий Песков. Вероятно, что Трамп предложил диктатору свое видение окончания войны, после чего Песков вышел со странным заявлением.

Правозащитник заметил, что коммуникация между США и Россией могла также состояться на уровне администрации Трампа и представителями российской власти.

Они (Трамп и Путин – 24 Канал) уже много перебрасываются сигналами. Дальше тянуть они уже не могут, это выглядит странно. Кроме окончания войны, других тем у Трампа с Путиным быть не может,

– добавил он.

Кстати, Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным и считает, что они сделают что-то выдающееся. По его словам, он ведет "очень серьезное обсуждение" с российской стороной, которое касается вопроса завершения войны в Украине.