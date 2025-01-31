Еще одним доказательством разговора являются предыдущие довольно странные слова Трампа, а также заявления Кремля. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что в разговоре Трамп пытался донести позицию США об окончании войны, на что российский диктатор не согласился.

Смотрите также Путин или Зеленский: какая встреча Трампа будет первой

Когда мог состояться диалог между Путиным и Трампом

Политтехнолог отметил, что президент США и российский диктатор могли говорить не после авиакатастрофы, а еще 2,5 месяцев назад, примерно 10 ноября 2024 года. После избрания Трампа на пост президента, он мог позвонить Путину.

Разговор был. Трамп уже второй раз ответил на этот вопрос, на этот раз сформулировал это как "нет, не об этом". А еще месяц назад он тоже комментировал разговор с Путиным словами "нет, не в последнее время". Поэтому разговор был примерно 10 числа, как раз после разговора с Зеленским,

– отметил он.

Шейтельман также вспомнил реакцию Кремля на сообщение о разговоре. Так, еще в ноябре прошлого года Дмитрий Песков отрицал, что он состоялся, после чего сделал заявление, где была четкая позиция России, которую Путин мог показать Трампу.

То есть Трамп позвонил со своей инициативой – "план Кита Келлога", то есть замораживание конфликта, не вступление Украины в НАТО и присутствие европейских военных. Путин же с этим не согласился,

– сказал политолог.

Он добавил, что если бы этот разговор не состоялся, сейчас бы не было информации в инфопространстве о возможных переговорах, о позиции Украины, США и России. Это все очень связано.

Кстати, ведущая 24 Канала Андриана Кучер предположила, что Трамп дал такой неоднозначный ответ, чтобы создать дополнительное поле для разговоров на тему переговоров с Путиным. Ведь в США бытует мнение, что пока эти контакты не состоятся, никакого дальнейшего движения вперед в решении российско-украинской войны быть не может.