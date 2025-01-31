Вероятно, что именно встреча с российским диктатором будет первой. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, отметив, что важен факт не самой встречи, а политической позиции и решимости США в этот момент.

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Почему встреча с Путиным важна для Трампа

Пока Трамп не говорит о встрече с Зеленским. Однако, по словам бывшего посла, наверняка, она будет в процессе дипломатии, переговоров.

Стоит отметить, что президент США минимум дважды за последние 4 месяца встречался с Зеленским, и он более 4 лет не встречался с Путиным.

Я понимаю, почему Трамп считает, что ему прежде всего нужно не просто поговорить с Путиным, а встретиться с ним. Безусловно, есть смысл и для встречи с Зеленским, но учитывая ограничения во времени нового президента, я понимаю, почему он сначала хочет поговорить с Путиным,

– сказал он.

Хербст отметил, что важным вопросом является не сама встреча Трампа с российским диктатором, а политика США в это время. В свое время бывший посол критиковал Джо Байдена за встречу с Путиным в Женеве не за сам факт встречи, а за отсутствие решительной и сильной политики со стороны США до и после встречи.

Поэтому, если Путин и Трамп встретятся, и Трамп покажет силу – на мой взгляд, это хорошо,

– подчеркнул он.

Хербст добавил, что такая встреча может вызвать обеспокоенность Украины, однако Трамп действительно решительно настроен и критикует власть России. Это свидетельствует о том, что он понимает проблему.

Интересно! Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко высказал мнение о том, что российский диктатор с нетерпением ждет встречи с Трампом, ведь это может принести ему выгоду. Путин имеет целью создать картинку, якобы он попал в "высшую лигу" и встретился с самым влиятельным человеком в мире.

Если же президент США не сможет убедить Путина прекратить агрессию во время встречи, то, наверняка, начнет думать о других инструментах, которые может применить.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп отметил, что действительно хотел бы в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. В этот же день журналистам президент США сообщил, что хочет встретиться с Путиным немедленно.