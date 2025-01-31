Ймовірно, що саме зустріч з російським диктатором буде першою. Таку думку 24 Каналу висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, зауваживши, що важливий факт не самої зустрічі, а політичної позиції та рішучості США в цей момент.

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Чому зустріч з Путіним важлива для Трампа

Поки що Трамп не говорить про зустріч із Зеленським. Однак, за словами колишнього посла, напевно, вона буде у процесі дипломатії, переговорів.

Варто зазначити, що президент США щонайменше двічі за останні 4 місяці зустрічався із Зеленським, і він понад 4 роки не зустрічався з Путіним.

Я розумію, чому Трамп вважає, що йому насамперед потрібно не просто поговорити з Путіним, а зустрітися з ним. Безумовно, є сенс і для зустрічі з Зеленським, але враховуючи обмеження в часі нового президента, я розумію, чому він спершу хоче поговорити з Путіним,

– сказав він.

Гербст наголосив, що важливим питанням є не сама зустріч Трампа з російським диктатором, а політика США в цей час. Свого часу колишній посол критикував Джо Байдена за зустріч з Путіним у Женеві не за сам факт зустрічі, а за відсутність рішучої та сильної політики з боку США до та після зустрічі.

Тому, якщо Путін і Трамп зустрінуться, і Трамп покаже силу – на мій погляд, це добре,

– підкреслив він.

Гербст додав, що така зустріч може викликати стурбованість України, однак Трамп справді рішуче налаштований та критикує владу Росії. Це свідчить про те, що він розуміє проблему.

Цікаво! Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко висловив думку про те, що російський диктатор з нетерпінням чекає зустрічі з Трампом, адже це може принести йому вигоду. Путін має на меті створити картинку, нібито він потрапив у "вищу лігу" та зустрівся з найвпливовішою людиною у світі.

Якщо ж президент США не зможе переконати Путіна припинити агресію під час зустрічі, то, напевно, почне думати про інші інструменти, які може застосувати.

Нагадаймо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп зазначив, що дійсно хотів би найближчим часом зустрітися з Путіним, щоб закінчити війну в Україні. Цього ж дня журналістам президент США повідомив, що хоче зустрітись з Путіним негайно.