Це гарні новини для України, адже окупанти повинні боятися покарання за свої злочинні дії. Це 24 Каналу зауважив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький.

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"Дуже цікаво було слухати їхні ефіри, коли вони розказували, що вони приїжджали і сиділи в машині по декілька годин, бо там стояв якийсь самокат, і вони боялись просто зайти у свій під'їзд. Це круто. Нехай бояться, тому що вони мають взагалі до кінця життя свого бути у страху, в ідеалі – у в'язниці", – сказав він.

Потрібно більше тиску

Андрій Городницький зазначив, що далеко не всі російські еліти перебувають у страху. Однак є ті, які були б дуже задоволені, якби Владімір Путін втратив владу, щоб зайняти його місце. Чим більше на них накладено санкцій, обмежень, тим більше вони віддали б для того, щоб це змінити.

Але, на жаль, недостатня кількість тиску відбувається як і всередині країни, так і ззовні на них, аби показати, що вони слабкі, що вони мають змінюватися. Тому що потім це все переросте у розпад,

– підкреслив він.

Росіяни дуже бояться, що вони не будуть "вєлікіми рускіми", гегемоном та найпотужнішою у воєнному плані країною. Вони не хочуть втрачати повагу від інших країн. Можливо, цього еліти країни-агресорки бояться навіть більше, ніж зміни влади.

Нагадаємо, у звіті ISW мовиться, що російські еліти та Владімір Путін не зацікавлені у мирних переговорах у найближчому майбутньому. Там зауважують, що зосередженість на перемозі Росії в поєднанні з бажанням еліт посилити війну ще більше вказує на те, що російські еліти підтримують бажання Путіна вести переговори лише на умовах, продиктованих Кремлем, і досягти значної перемоги, щоб виправдати війну перед своїм суспільством.