Президент Финляндии Александр Стубб призвал лидеров Европы к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Политик назвал безответственным перекладывание коммуникации с Кремлем на администрацию США.

В интервью FT финский лидер Александр Стубб подчеркнул, что союзники слишком долго передавали ведение диалога с Москвой на аутсорсинг.

Между Ялтой и Хельсинки

По словам Стубба, американские посредники заслуживают "признания" за возобновление переговоров между Украиной и Россией, однако континент больше не должен оставаться в стороне от этого процесса.

Финский президент отметил, что европейским государствам крайне важно сохранять общую линию и доносить единое согласованное видение.

Мы слишком долго передавали европейское взаимодействие с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть рамки… я считаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, донося один и тот же посыл… (и) придерживаясь общих тезисов,

– сказал Александр Стубб.

Политик убежден, что Европа оказалась на распутье между повторением Ялтинского соглашения 1945 года, которое направило восточную часть континента в советскую сторону, и Хельсинкскими соглашениями 1975 года, закрепившими уважение к суверенитету и территориальной целостности.

Мы не знаем, на чью сторону склонятся США сейчас. Вероятно, сейчас они больше склоняются к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут склониться больше к Хельсинкскому. Но это не мешает нам вести диалог, и я считаю, что мы должны продолжать это делать. Мы должны понимать, что Россия не выиграла эту войну. И, честно говоря, она ее и не выиграет,

– добавил президент Финляндии.

Кто будет представлять Европу

На прошлой неделе лидеры ЕС договорились, что на переговорах интересы континента будут представлять делегаты из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши, а также представители НАТО и двух институтов Евросоюза.

В конце октября Стубб вместе с норвежским премьером уже звонил главе Кремля, что вызвало дипломатический скандал среди партнеров из-за отсутствия координации действий.