Конечно, Путин соединил заявления о "нелегитимности власти" с указом Зеленского о переговорах, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Что Путин сказал о переговорах и Зеленском на этот раз

Говоря о переговорах, Владимир Путин заявил, что их можно вести "с кем угодно", намекнув, что сам не собирается говорить с Зеленским.

Только из-за своей нелегитимности он (Зеленский – 24 Канал) не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет участвовать в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести. Пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов,

– говорит Путин.

Российский диктатор назвал переговоры "серьезным вопросом", который должен гарантировать безопасность как Украины, так и России. Продолжая тему "нелегитимности" Зеленского, которую опровергли еще прошлой весной, Путин заявил, что в переговорах не должно быть "ни одного промаха, ни одной шероховатости" и "все должно быть отточено".

Владимир Путин снова решил "блеснуть умом" и трактовать Конституцию Украины – конечно, что на свой лад. Глава РФ заявил, что якобы президент Украины во время военного положения не имеет право на продление полномочий.

Однако еще раньше глава Офиса президента Андрей Ермак, реагируя на слова диктатора, раскрыл истинную цель заявлений диктатора. Путин пытается продвигать идею переговоров с США, и рассчитывает это сделать на двух условиях – решить судьбу Европы без Европы и говорить об Украине без Украины.