Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что украинским дипломатам удалось донести мысль до Дональда Трампа, что Владимир Зеленский хочет переговоров, а Владимир Путин – нет. Теперь остался лишь небольшой шаг – заставить Путина согласиться на переговоры.

Смотрите также Десятки россиян накрыло "кассетами": Силы обороны провернули потрясающую операцию на Курщине

Заявления Трампа свидетельствуют о том, что переговоров с Путиным, вероятнее всего, не будет.

Тон, которым Трамп общается с ним, является сигналом к российским элитам: мол, делайте что-то с этим психом, а тогда мы будем разговаривать с вами,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что Зеленский в интервью Фридману правильно отметил, что сначала встречается с Трампом, Трамп потом встречается с Путиным, а после этого они втроем решают проблему.

Трамп послал сигнал России

Проблема в том, что Путин не собирается встречаться с Зеленским и будет категорически против этого. Во-первых, он считает украинскую власть нелегитимной. А во-вторых, это для него будет унижением, ведь он так часто заявлял, что Зеленский возглавляет "неонацистское государство", что теперь не может сесть с ним за один стол.

Наша власть будет аргументировать это тем, что есть люди, которые сомневаются в авторитете Трампа, поэтому Украине нужно больше вооружения, чтобы вместе с партнерами доказать им, что это большая ошибка. Зеленский уже заявил, что Украина должна выходить на переговорные позиции с Россией, выходя за линии 24 февраля,

– отметил Тарас Загородний.

Украина демонстрирует силу

Загородний убежден, что скоро встанет вопрос о том, что россияне должны убраться с территории Украины. Существует мирный план Зеленского, проголосованный в ООН и поддержанный США. Для подкрепления своей позиции Украина усиливает удары по территории России.

"Вы заметили, насколько возросла интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре России? Это выгодно, и администрация Трампа поставит нам это в заслугу", – сказал политолог.

Он добавил, что Украина демонстрирует силу и то, что никто ее останавливать не собирается. Украина может парализовать нефтяную систему России, ведь россияне не производят оборудование, которое позволило бы им быстро ее восстановить.

"Кто сказал, что кто-то собирается идти на уступки? Мы должны понимать, что переговоры всегда имеют несколько этапов. Это не означает, что начальные условия будут теми же, что и финальные", – подытожил Тарас Загородний.