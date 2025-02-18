В России снова повторили свои требования, чтобы Украина уступила России территорию на востоке и юге и расформировала, однако в то же время Кремль не желает идти на территориальные уступки в любых будущих мирных переговорах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Россия хочет территории

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, "Донецкую и Луганскую народные республики", а также Запорожскую и Херсонскую области.

Он считает, что мирные переговоры должны "исправить" ситуацию в этих областях и что Украина должна уступить остальные части, которые контролирует Украина. Небензя требует, чтобы Украина уступила примерно 30% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы Россией. Кроме этого, в будущем Украина должна была бы стать "демилитаризованным" нейтральным государством и отказалась от идеи присоединения к любому альянсу или блоку безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность того, что Россия пойдет на территориальные уступки во время будущих переговоров. Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог во время Мюнхенской конференции заявил, что Россия должна пойти на территориальные уступки во время переговоров, а госсекретарь США Марко Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война закончилась таким образом, чтобы "защитить суверенитет Украины".

Зеленский – "нелегитимный"

Кремль также возрождает предыдущие требования, направленные на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада. Небензя повторил, что Украина должна провести выборы до выполнения любых мирных соглашений.

Россия пытается ложно показать нынешнюю украинскую власть как нелегитимную. Представитель Кремля Дмитрий Песков и связанный с Кремлем бывший депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук недавно также повторили эти заявления.

Согласно им, Россия не обязана выполнять договоренности, заключенные с нынешним украинским правительством. Очевидное нежелание Кремля пойти на территориальные уступки, взять на себя обязательства соблюдать любое будущее мирное соглашение или привлечь любых европейских лидеров заставляю сомневаться в готовности Путина участвовать в добросовестных переговорах, которые могли бы обеспечить долгосрочный мир в Украине и Европе.