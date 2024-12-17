На самом же деле, как отмечает ISW, украинское законодательство четко определяет порядок избирательного процесса в условиях военного положения, что продолжается с февраля 2022 года, передает 24 Канал.

Смотрите также Это создаст революционную ситуацию: на что панически боится согласиться Кремль

Для чего Путин воскресил старый нарратив

Путин снова продвинул лживый российский нарратив, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным. Глава Кремля настоял на устранении легитимного демократического правительства Украины как одной из предпосылок для мирных переговоров.

Конституция Украины и законодательство о военном положении предусматривают, что президентские, парламентские и местные выборы не могут происходить в условиях военного положения. В соответствии с этим, Зеленский был обязан приостановить выборы в Украине в 2024 году, что и было сделано.

В Кремле и ранее заявляли, что Зеленский якобы нелегитимен и не имеет полномочий, а единственным легитимным органом для диалога называли Верховную Раду Украины.

Кремлевские чиновники используют грубое искажение украинской Конституции и украинского внутреннего законодательства для продвижения этого утверждения, что соответствует десятилетним усилиям России по риторической делегитимизации правительства и суверенитета Украины,

– пишут в ISW.

Путин, вероятно, возобновил этот нарратив, почти забытый с лета 2024 года, чтобы подчеркнуть, что Кремль считает смену власти в Киеве обязательным условием для переговоров с Украиной.

По оценкам ISW, Россия не стремится к добросовестным переговорам и сядет за стол переговоров только при условии достижения максималистских уступок, в частности устранения законного правительства Украины и исключения украинских представителей из процесса переговоров.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что мир живет в иллюзиях, когда пытается усадить российского диктатора за стол переговоров. Войну нужно заканчивать на справедливых условиях, в соответствии с нормами международного права.

Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина будет требовать справедливых условий, юридическую базу и принуждение России как агрессора на базе международного права.