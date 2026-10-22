Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.

Россия не представила своих предложений

Стив Виткофф привез российскому руководству документы, содержащие наработки по урегулированию войны в Украине. Однако, как утверждает Песков, Владимир Путин не представил в письменном виде свои предложения в ответ.

К тому же пресс-секретарь диктатора заявил, что беседа Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не запланирована, однако "ее могут быстро организовать".

В Кремле также солгали, что "не слышали" заявлений о готовности Украины и европейских стран к реальному диалогу. Несмотря на это, повышенную активность некоторых европейских столиц оценивают положительно. К тому же пока неизвестно, кто войдет в российскую переговорную группу на трехсторонних мирных переговорах. Ее состав позже определит Путин.

Кроме того, решение об участии диктатора в саммите G20 в Майами пока не принято. Приглашение будут рассматривать "с учетом всех обстоятельств".

Напомним, 21 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Накануне этой поездки американский представитель провел встречу в Осло с Владимиром Зеленским и некоторыми европейскими лидерами, согласовывая рамочные предложения по прекращению огня и гарантиям безопасности.

Российская сторона предположила, что новый раунд переговоров представителей Украины, США и России может состояться в Абу-Даби в десятых числах ноября.