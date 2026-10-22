Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Росія не надала своїх пропозицій

Стів Віткофф привіз російському керівництву документи, що містили напрацювання для врегулювання війни в Україні. Однак, як стверджує Пєсков, Володимир Путін не надав письмово своїх пропозицій у відповідь.

До того ж речник диктатора заявив, що розмову Путіна з президентом США Дональдом Трампом наразі не заплановано, проте "її можуть швидко організувати".

У Кремлі також збрехали, що "не чули" заяв про готовність України та європейських країн до реального діалогу. Попри це, підвищену активність деяких європейських столиць оцінюють позитивно. До того ж наразі невідомо, хто увійде до російської переговорної групи на тристоронніх мирних переговорах. Її склад пізніше визначить Путін.

Окрім цього, рішення про участь диктатора у саміті G20 у Маямі поки не ухвалено. Запрошення розглядатимуть "з урахуванням усіх обставин".

Нагадаємо, 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф провів тригодинні переговори з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Напередодні цієї поїздки американський представник провів зустріч в Осло з Володимиром Зеленським та деякими європейськими лідерами, узгоджуючи рамкові пропозиції щодо припинення вогню та гарантій безпеки.

Російська сторона припустила, що новий раунд переговорів представників України, США та Росії може відбутись в Абу-Дабі в десятих числах листопада.