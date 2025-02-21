18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и России по войне в Украине. У Путина хотят сообщить детали встречи китайскому главе, передает 24 Канал.

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Путин будет говорить с Си

Так, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков отметил, что следует ожидать разговора Путина и Си Цзиньпина. Они будут говорить об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде.

В то же время, по словам чиновника, контактов Путина с Трампом до их личной встречи ждать не стоит.

Пока еще не определено, где именно пройдут переговоры президентов.

К слову, в Пекине прокомментировали переговоры в Саудовской Аравии. Так, глава МИД страны Ван И заявил, что Китай поддерживает усилия, направленные на завершение войны в Украине, и недавний "консенсус" между Россией и США. Также министр добавил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.